Спорить с женщинами бесполезно, считают ученые

| фото Ирины Шемякиной/ ИА "Тюменская линия" | фото Ирины Шемякиной/ ИА "Тюменская линия"

Мужчинам бесполезно начинать спор с женщинами, - к такому выводу пришли исследователи из Швеции.

Ученые выяснили, что женщины лучше, чем мужчины, запоминают различные детали и могут припомнить их во время разговора, пишет "Газета.ру". Например, "кто сказал и что" и "где пропавшие вещи". Прекрасная половина человечества имеет преимущество, так как у них сильнее развита эпизодическая память, которая может с точностью запоминать события разной давности. Именно этот фактор говорит о том, что начинать спор с женщинами бесполезно.

Экспертная группа основывала свои выводы на 617 исследованиях, которые проводились в период с 1973 по 2013 год. В экспериментах поучаствовали 1,2 миллиона участников.