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На трассах Тюменской области продолжается акция #СбавьтеСкорость

Общество, 16:41 01 сентября 2019

admtyumen.ru

Профилактические акции #СбавьтеСкорость в населенных пунктах и на трассах Тюменской области проводит региональное ГИБДД.

В мероприятиях участвуют волонтеры, депутаты, представители органов власти, школьники. Все они призывают водителей сбавить скорость ради безопасности детей на дорогах.

Волонтеры и школьники предлагаю водителям и пешеходам подписать плакаты "#СбавьтеСкорость", а также сделают фото с баннерами "#ДорогаВШколу" и "#СбавьтеСкорость".

Напомним, при движении со скоростью 50 км/час тормозной путь автомобиля составляет 27 метров, при движении со скоростью 60 км/час — 37 метров - каждый метр тормозного пути может стоить жизни, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

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# Госавтоинспекция Тюменской области

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