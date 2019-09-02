Ишимскому врачу присвоили звание отличника здравоохранения РФ

| Фото: пресс-служба ОБ № 4 (г. Ишим) | Фото: пресс-служба ОБ № 4 (г. Ишим)

Звание "Отличник здравоохранения Российской Федерации" присвоено врачу-неврологу детской поликлиники ишимской областной больницы № 4 Маргарите Новоселовой за достигнутые трудовые успехи в сфере здравоохранения, высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд. Награду вручил главный врач ОБ №4 Вячеслав Афанасьев, сообщает пресс-служба медучреждения.

Более 30 лет, с 1984 года, трудится Маргарита Новоселова в Ишиме врачом-неврологом, с 2014 до 2019 года заведовала всей педиатрической службой города. Сейчас продолжает работу - ведет прием в детской поликлинике в качестве невролога.

Доктор Новоселова считает, что ей повезло найти себя в профессии. Сколько пациентов побывало у нее за 30 с лишним лет работы – не сосчитать. Одно поколение сменило другое, и вот уже выросшие дети спешат на прием к любимому врачу со своими малышами.

"Для меня звание отличника здравоохранения - это огромный труд, это долгие годы моей жизни в медицине. Хочу сказать, что это не только моя награда, но и всей педиатрической службы областной больницы №4, всего моего коллектива. Мы вместе шли к этому!" - подчеркнула Маргарита Новоселова.

Сегодня в коллективе областной больницы №4 трудятся 25 врачей, которые удостоены высокого звания "Отличник здравоохранения РФ".