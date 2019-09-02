Экскурсию на "Союзмультфильм" подарят авторам лучших роликов к юбилею Винни-Пуха

| Фото: Союзмультфильм | Фото: Союзмультфильм

Объявлен конкурс анимационных роликов к 50-летию Винни-Пуха. Дедлайн 16 сентября.

Организаторы - киностудия "Союзмультфильм" и Слет аниматоров - приглашают к участию всех желающих.

Нужно придумать историю с участием Винни-Пуха и нарисовать по ней анимированный комикс. Другие персонажи – на усмотрение авторов. Винни (и других персонажей) можно стилизовать. Можно использовать любую технику (2D, 3D, куклы, пластилин, флипбук и тд).

Продолжительность ролика – не более 30 секунд. Можно использовать озвучку или музыку. Запрещено показывать сцены насилия, наркотики, порнографию.

Жюри будет оценивать интересность сюжета - история должна захватывать; визуальную составляющую - желательно, чтобы цвет и стилистика передавали атмосферу; использование уместных ракурсов для наилучшего раскрытия повествования.

Приз за 1 место - портативный проектор Диакубик, 2 билета на Слет аниматоров, экскурсия на студию "Союзмультфильм"; 2 место — 2 билета на Слет аниматоров, экскурсия на студию "Союзмультфильм" и сувениры; 3 место — 1 билет на Слет аниматоров, экскурсия на студию "Союзмультфильм".