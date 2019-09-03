Новый сезон в "Ангажементе" стартует с показа семейного спектакля

| Фото: группа театра "Ангажемент "ВКонтакте" | Фото: группа театра "Ангажемент "ВКонтакте"

Премьерный спектакль "Всем кого касается" покажут в молодежном театре "Ангажемент" 6 сентября. В этот день состоится открытие 26-го театрального сезона. Помимо спектакля, для гостей праздника проведут развлекательную программу, сообщает пресс-служба театра.

Спектакль "Всем кого касается" рекомендован для семейного просмотра. Постановка в жанре "инструкции от человеческих возгораний" адресована широкому кругу зрителей – подросткам и их родителям, а также учителям, которые хотят понять своих учеников. Спектакль рассказывает о том, что думают о нынешнем мире и как выживают в нем подростки, которые сталкиваются с равнодушием, агрессией и непониманием тех, кто находится рядом.

Развлекательная программа в театре начнется в 18 часов, начало спектакля – в 19 часов. Телефон для справок 36-45-02, касса 69-55-18.