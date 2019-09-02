Более тридцати участников собрали соревнования по спортивному ориентированию в Упорово

| Фото: федерация по спортивному ориентированию Тюменской области во ВКонтакте | Фото: федерация по спортивному ориентированию Тюменской области во ВКонтакте

35 спортсменов из Упорово, Тюмени и Ялуторовска состязались в чемпионате и первенстве Упоровского района по спортивному ориентированию по тропам 31 августа.

Как сообщил председатель Упоровской районной общественной организации ВОИ Андрей Бердюгин, в первенстве участвовали юноши и девушки от 12 до 24 лет, а в чемпионате выступили те, кто старше 24 лет.

"По условиям, за отведенный на маршрут час времени, ориентируясь по карте и компасу, нужно было пройти десять контрольных пунктов. На каждом из них спортсмены решали задачи-легенды и находили правильный вариант в конечной точке. Все они рассчитаны и на обычных спортсменов и на тех, чьи возможности здоровья ограничены", - рассказал Андрей Бердюгин.

Он занял в паралимпийском классе чемпионата первое место. Среди мужчин в открытом классе победу одержал другой упоровец Леонид Романов. Среди женщин сильнейшей оказалась Жанна Осинкина из Тюмени, в паралимпийском – тюменка Валентина Михайлова.

В открытом классе первенства лучший результат показала Александра Евсеева из Ялуторовска, а в паралимпийском - Влад Осинкин из Тюмени.

Соревнования по спортивному ориентированию по тропам прошли в Упорово в двенадцатый раз и привлекают новых участников. Как рассказала одна из упоровских спортсменок Наталья Ланцова, этот вид спорта дает возможность совместить отдых с борьбой.

"Спортивным ориентированием я увлеклась два года назад, уже есть первые успехи. Задания на этом чемпионате были сложными, но я прошла всю дистанцию и заняла второе место. Хотя мне важнее результата, общение, тот заряд бодрости, который получаю на свежем воздухе среди единомышленников", - поделилась участница.

Победители и призеры получили медали, а каждому участнику организаторы вручили диплом и сувенир с логотипом состязаний.

| Фото: федерация по спортивному ориентированию Тюменской области во ВКонтакте | Фото: федерация по спортивному ориентированию Тюменской области во ВКонтакте

Ирина Кургузова