Тюменцам напомнили о запрете парковки на гидрантах

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

За стоянку автомобилей на крышках пожарных гидрантов водителям грозит административная ответственность, сообщает администрация Тюмени.

К гидрантам на водопроводной сети круглосуточно должен быть обеспечен подъезд пожарной техники для забора воды. Месторасположение колодцев обозначено на указателях, которые устанавливаются рядом с ними.

Стоянку транспорта на крышках гидрантов запрещает пункт 56 Правил противопожарного режима в РФ, напоминает городская администрация. Нарушение влечет административную ответственность в соответствии со статьей 20.4 КоАПП.