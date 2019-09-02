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Тюменцам напомнили о запрете парковки на гидрантах

Общество, 17:05 02 сентября 2019

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

За стоянку автомобилей на крышках пожарных гидрантов водителям грозит административная ответственность, сообщает администрация Тюмени.

К гидрантам на водопроводной сети круглосуточно должен быть обеспечен подъезд пожарной техники для забора воды. Месторасположение колодцев обозначено на указателях, которые устанавливаются рядом с ними.

Стоянку транспорта на крышках гидрантов запрещает пункт 56 Правил противопожарного режима в РФ, напоминает городская администрация. Нарушение влечет административную ответственность в соответствии со статьей 20.4 КоАПП.

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# автомобили , водители , гидранты

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