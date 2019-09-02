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Тюменка открыла салон по уходу за животными по программе самозанятости

Общество, 17:49 02 сентября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Салон по уходу за домашними питомцами открыла жительница Тюмени Ильнара Муратова благодаря программе самозанятости, сообщает областной департамент труда и занятости населения.

Ранее тюменка работала юристом, а год назад задумалась о смене профессиональной деятельности. Сомнений в том, какое направление выбрать, у нее не было – она хотела работать с животными.

Ильнара Муратова самостоятельно прошла обучение грумингу и обратилась в Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района. После получения статуса безработного, она подала заявление на получение госуслуги по содействию самозанятости, составила бизнес-план и успешно защитила его на межведомственной комиссии.

В мае 2019 года Ильнара Муратова получила финансовую помощь в размере 192 тыс. рублей. Сейчас салон тюменки ведет профессиональный уход за собакам и кошкам любых пород: стрижка, мытье, уход за когтями, ушами и глазами, чистка зубов, подготовка к выставке и другие услуги.

Всего в Тюменской области в 2019 году помощь при открытии собственного дела получили 200 временно безработных граждан.

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# домашние животные , занятость населения , самозанятость

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