  • 2 сентября 20192.09.2019понедельник
  • USD66,4897
    EUR73,3847
  • В Тюмени 10..12 С 3 м/с ветер южный

Александр Моор: развитие сервисов по предоставлению госуслуг продолжится

Губернатор, 17:08 02 сентября 2019

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Молодые родители могут получить свидетельство о рождении ребенка и другие справки прямо в родильном доме. В Тюменской области по поручению губернатора апробирована практика выдачи органами ЗАГС соответствующих документов в Перинатальном центре, сейчас этот процесс запускается в других медучреждениях.

Напомним, для того, чтобы получить свидетельство о рождении в родильном доме, заявителю необходимо предоставить медицинское свидетельство о рождении, оригинал паспорта, для супругов — свидетельство о заключении брака.

Кроме государственной регистрации рождения в Перинатальном центре можно произвести государственную регистрацию установления отцовства и при необходимости заключения брака. С 10 июня по 31 августа 2019 года здесь зарегистрировано 1 тыс. 225 записей актов гражданского состояния, из них рождений – 1 тыс. 123, 90 установлений отцовства и 12 браков.

Сейчас органы ЗАГС и специалисты родильных домов (Родильный дом № 2, Родильный дом № 3, Областная больница № 4" (г. Ишим), Областная больница № 3" (г. Тобольск) приступили к организации этого процесса.

"В регионе активно развиваются сервисы по предоставлению государственных услуг. В планах реализовать проект, чтобы многие из госуслуг оказывались автоматически без инициативы со стороны получателя. Например, когда мама выходит из роддома, а у нее уже готовы все документы на ребенка. Уверен, это направление необходимо развивать", – считает губернатор Тюменской области Александр Моор.

Всего же за первое полугодие 2019 года органами ЗАГС Тюменской области зарегистрировано 9 тыс. 664 рождений.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , госуслуги , ЗАГС , рождаемость

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:08 02.09.2019Александр Моор: развитие сервисов по предоставлению госуслуг продолжится
13:40 01.09.2019Александр Моор открыл новую школу в Заводоуковске
12:23 01.09.2019Губернатор: впереди у школьников новые победы и вершины
11:42 01.09.2019Каждая школа Тюменской области уникальна, считает Александр Моор