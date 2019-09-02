Александр Моор: развитие сервисов по предоставлению госуслуг продолжится

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Молодые родители могут получить свидетельство о рождении ребенка и другие справки прямо в родильном доме. В Тюменской области по поручению губернатора апробирована практика выдачи органами ЗАГС соответствующих документов в Перинатальном центре, сейчас этот процесс запускается в других медучреждениях.

Напомним, для того, чтобы получить свидетельство о рождении в родильном доме, заявителю необходимо предоставить медицинское свидетельство о рождении, оригинал паспорта, для супругов — свидетельство о заключении брака.

Кроме государственной регистрации рождения в Перинатальном центре можно произвести государственную регистрацию установления отцовства и при необходимости заключения брака. С 10 июня по 31 августа 2019 года здесь зарегистрировано 1 тыс. 225 записей актов гражданского состояния, из них рождений – 1 тыс. 123, 90 установлений отцовства и 12 браков.

Сейчас органы ЗАГС и специалисты родильных домов (Родильный дом № 2, Родильный дом № 3, Областная больница № 4" (г. Ишим), Областная больница № 3" (г. Тобольск) приступили к организации этого процесса.

"В регионе активно развиваются сервисы по предоставлению государственных услуг. В планах реализовать проект, чтобы многие из госуслуг оказывались автоматически без инициативы со стороны получателя. Например, когда мама выходит из роддома, а у нее уже готовы все документы на ребенка. Уверен, это направление необходимо развивать", – считает губернатор Тюменской области Александр Моор.

Всего же за первое полугодие 2019 года органами ЗАГС Тюменской области зарегистрировано 9 тыс. 664 рождений.