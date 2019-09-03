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  • В Тюмени 8..10 С 3 м/с ветер восточный

3 сентября в Тюмени переменчивый ветер

Общество, 07:30 03 сентября 2019

До плюс 14 градусов Цельсия поднимутся столбики термометров в Тюмени 3 сентября, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают преимущественно облачную погоду в течение всего дня. Правда, порой будет проглядывать солнце. А после обеда ожидается дождь.

Восточный ветер будет менять направление то в южную, то в северную стороны. Скорость составит от 2 до 3 метров в секунду, с порывами до 8 метров в секунду.

Атмосферное давление приблизится к норме - 750-754 мм рт. ст.

Заход солнца в 19 часов 30 минут. Долгота дня 13 часов 48 минут.

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# погода в Тюмени

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