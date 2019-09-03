Тюменский ремонтно-механический завод - одно из лучших подразделений АО "Транснефть – Сибирь"

| Фото: АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

13 участков магистральных трубопроводов общей протяженностью 126 км введет в эксплуатацию АО "Транснефть – Сибирь" до конца года.

Компания подвела итоги работы и обозначила ближайшие планы на торжественном мероприятии, посвященном профессиональному празднику – Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

Сотрудников и ветеранов предприятия поздравил главный инженер Юрий Малов. Он отметил, что трудовой коллектив успешно выполняет задачи по обеспечению бесперебойной и экономически эффективной транспортировки нефти от добывающих предприятий до конечного потребителя.

В частности, в 2019 году специалисты провели внутритрубную диагностику магистралей протяженностью 4 тыс. км, всего на текущий год запланировано обследование 6,3 тыс. км. Продолжается плановая реконструкция резервуарного парка, в 2019 году ведутся работы на 24 резервуарах вертикальных стальных (РВС), из них РВС № 11 на ЛПДС "Самотлор", РВС № 4 на НПС "Красноленинская", РВС № 35 на ЛПДС "Каркатеевы" введены в эксплуатацию. Еще 13 резервуаров будут сданы до конца текущего года.

В 2019 году планируется ввести новый производственный комплекс Тюменского ремонтно-механического завода, строительство которого ведется в рамках cпециального инвестиционного контракта. Производственный комплекс позволит организовать бесперебойную работу по изготовлению металлоконструкций в условиях возрастающих потребностей организаций системы "Транснефть"; минимизировать размещение заказов на изготовление металлоконструкций в сторонних организациях; освоить производство новой наукоемкой продукции, в том числе по программе импортозамещения; повысить качество выпускаемой продукции.

Кроме того, на торжественном собрании объявили благодарности и вручили благодарственные письма сотрудникам предприятия. Приказами Министерства энергетики России, ПАО "Транснефть", акционерного общества "Транснефть – Сибирь" в 2019 году ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности разными видами наград отмечены 353 работника общества.

По результатам производственного соревнования на звание лучшего среди подразделений первой группы предприятия победителем признано Урайское управление магистральных нефтепроводов (УМН), второе место заняло Ноябрьское УМН, на третьем месте – Сургутское. Среди предприятий второй группы лучшим подразделением был назван Тюменский ремонтно-механический завод, на втором месте – Специализированное управление по предупреждению и ликвидации аварий, на третьем – Специализированное транспортное управление АО "Транснефть – Сибирь".