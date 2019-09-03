В Тюменском районе ликвидируют несанкционированные свалки

| Фото: пресс-служба администрации Тюменского района | Фото: пресс-служба администрации Тюменского района

222 несанкционированных свалки ликвидируют за счет областного бюджета в 20 муниципалитетах Тюменского района, сообщает пресс-служба главы местной администрации.

До конца октября планируется избавиться от незаконных мест накопления отходов в Онохинском. Заключены контракты на проведение работ в Боровском, Кулаковском, Мальковском, Андреевском, Московском и Переваловском муниципальных образованиях. До конца сентября планируется подписать аналогичные договоры еще в десяти (Ембаевском, Каменском, Созоновском, Боровсковском, Винзилинском, Успенском, Нижнепышминском, Чикчинском, Новотарманском, Муллашинском, Салаирском, Богандинском и Червишевском).

Всего, по уточненным данным, в Тюменском районе насчитывается 244 несанкционированных свалки, в том числе 175 на землях лесного фонда и 69 на территориях муниципальных образований.