Александр Моор: противостоять террористическим угрозам можно только вместе

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Только консолидируя усилия можно противостоять любым проявлениям насилия и жестокости. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, обращаясь к жителям региона в День солидарности в борьбе с терроризмом.

"Общее горе и боль сближают и объединяют людей разных национальностей и вероисповеданий в стремлении бороться с любыми проявлениями террора, не допустить распространения радикальных идей, нетерпимости и ненависти. Консолидируя усилия, мы можем противостоять любым проявлениям насилия и жестокости", - уверен он.

Напомним, День солидарности в борьбе с терроризмом был установлен с 2005 года. Тогда, боевики захватили одну из школ Беслана - в результате теракта погибли более трехсот человек, среди них 186 детей.

"Мы скорбим о жертвах террористических атак, чтим память тех, кто погиб при выполнении служебного долга, противодействуя этим циничным и бесчеловечным преступлениям. Тюменская область – регион многонациональный. В мире и согласии здесь живут представители более 150 народностей. Умение выстраивать гармоничные отношения и взаимодействовать на благо региона стали гарантией спокойствия и взаимопонимания. Уверен, в наших с вами силах сделать так, чтобы настоящее и будущее было мирным и безопасным", - заявил Александр Моор.

В Тюменской области в этот день как и по всей России проходят акции ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.