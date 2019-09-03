В Нижней Тавде определились победители соревнований по полиатлону

| Фото: Федерация лыжных гонок РФ | Фото: Федерация лыжных гонок РФ

Соревнования по полиатлону прошли в Нижней Тавде 30-31 августа. Лучший результат показали Анна Кашеутова - первое место в группе девушек 11-13 лет и Татьяна Степанова среди женщин 18-39 лет, сообщает администрация Нижнетавдинского района.

В традиционном летнем троеборье, посвященном памяти Петра Федосеева, приняли участие спортсмены из 10 районов Тюменской области. Гостем соревнований стала олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева.

Возраст участников – от 11 до 70 лет. Спортсмены проходили три вида испытаний: отжимание у женщин, подтягивание у мужчин, стрельбу из пневматической винтовки и гонку на лыжероллерах.

Абсолютными чемпионами, обладателями максимального количества очков, стали спортсмены Нижнетавдинского района.