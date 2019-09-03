ИТ-диктант в Тюменской области напишут на пяти площадках

| Фото: Региональный информационно-образовательный центр | Фото: Региональный информационно-образовательный центр

На пяти площадках пройдет ИТ-диктант в Тюменской области 13 сентября. Об этом корреспонденту информационного агенства "Тюменская линия" руководитель пространства "Точка кипения - Тюмень" Анна Авхимович.

"В этом году будет проходить практически по всей России. Насчитывается около 40 площадок. В Тюменской области их будет пять", - рассказала она.

Центральной и основной точкой проведения диктанта по информационным технологиям станет "Точка кипения - Тюмень". на базе вузов ТИУ (возможно, институт геологии) и ТюмГУ (институт математики и филиалы в Ишиме и Тобольске).

ИТ-диктант – это набор тестовых заданий разного уровня сложности, от основ работы с компьютерной техникой и навыков использования интернет-ресурсов до познаний в таких темах, как блокчейн и интернет вещей. Задача тестирования оценить уровень компетенций участников, владение базовыми и продвинутыми цифровыми навыками. Пройти ИТ-диктант можно будет онлайн на официальном сайте и офлайн на очной площадке в "Точке кипения - Тюмень" 13 сентября.

Все участники акции получат именные сертификаты. Тем, кто будет писать диктант онлайн, они придут по электронной почте, которую необходимо будет указать при регистрации.

Отметим, 13 сентября ежегодно во всем мире отмечают как День программиста. В 2018 в Тюменской области к этому празднику приурочили проведение первого в России диктанта по информационным технологиям. В 2019 году акция приобрела статус всероссийской.

В первом ИТ-диктанте приняли участие 1 тыс. 766 человек, из них 336 – на очных площадках в Тюмени, Ишиме и Тобольске.

Инна Пахомова