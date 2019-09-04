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Студентов научат играть на барабанах, джембе и кахоне

Общество, 09:46 04 сентября 2019

www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Бесплатный мастер-класс по игре на барабанах, глюкофоне, джембе, кахоне и других инструментах пройдет в Студенческом центре Тюменской области (ул. Семакова, 21) 7 сентября, начало в 16 часов, сообщают организаторы.

Участники мастер-класса пройдут теоретическую и практическую часть и смогут попробовать себя в роли мастера игры на разных видах барабанов.

Количество мест на мастер-класс ограничено. Подробности в официальной группе во ВКонтакте, регистрация по ссылке.

Подробности по телефону 21-65-10, писать: studsovet72@gmail.com.

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# барабаны , мастер-класс , Студенческий совет Тюменской области

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