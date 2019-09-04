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Народную стену памяти в Тобольске разместят возле Вечного огня

Общество, 16:00 04 сентября 2019

Администрация Тобольска | Фото: Администрация Тобольска

Народную стену памяти необходимо разместить на площади возле Вечного огня в Тобольске.

Такое предложение рассмотрели на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Как отметил глава города Максим Афанасьев народная стена памяти должна находится на достойном месте.

"Каждый год тоболяки приносят новые фотографии своих родных – ветеранов войны и тружеников тыла. А это значит, что такое памятное место нам необходимо", - подчеркнул Максим Афанасьев.

Сейчас стена памяти расположена на строительном заборе вдоль улицы Ремезова, на ней размещено 1 тыс. 860 фотографий. Концепцию нового объекта представил екатеринбургский художник Сергей Титлинов. В центре композиции предполагается поместить барельеф, выполненный на треугольной призме. В ее центре будет молодой папа с маленькой девочкой на плечах. За ними идут тоболяки – герои Советского Союза, герои Социалистического труда, почетные граждане и молодежь нынешнего поколения.

За монументом разместится стена памяти, в виде нескольких шестиметровых конструкций, на которых и будут располагаться фотографии. При необходимости элементы стены будут дополняться. Шрифты и вся информация под портретами будут упорядочены. Каждой рамке будет присвоен номер, учетом данных займутся волонтеры.

Концепцию монумента "Тоболяков бессмертный полк" и стены памяти рассмотрят и на заседании городской думы.

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# Стена памяти , Тобольск

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