Cтенды с именами участников Великой Отечественной войны появятся на предприятиях региона

| фото музея Александровской школы | фото музея Александровской школы

Проект по сохранению и благоустройству памятников, мемориалов, мемориальных досок, увековечивающих память погибших при защите Отечества, находящихся на территории закрытых предприятий и организаций, был представлен на заседании рабочей группы Общественной палаты Российской Федерации по сохранению и поддержанию памятников советским войнам, сообщает пресс-служба палаты.

Проектом предусмотрено установление стенда с информацией о работниках, участниках Великой Отечественной войны и создание на официальном сайте предприятия раздела "Мемориальный комплекс".

Данный проект реализован на таких предприятиях, как научно-производительное предприятие "Салют", АО "НИИграфит".

Общественная палата Российской федерации предлагает организациям и предприятиям Тюменской области, на территории которых имеются памятники, увековечивающие память защитников Отечества, присоединиться к проекту.