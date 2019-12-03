В России дан старт Году памяти и славы

| Фото: pobedarf.ru | Фото: pobedarf.ru

О новых патриотических проектах, которые пройдут по всей стране в Год памяти и славы, рассказал участникам Всероссийского патриотического форума первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Он зачитал приветствие от имени Владимира Путина, в котором глава государства подчеркнул важность того, чтобы 2020 год как год 75-летия Великой Победы прошел на достойном организационном, творческом уровне, запомнился содержательными и хорошо подготовленными мероприятиями.

Старт Году памяти и славы символично дали в День Неизвестного Солдата 3 декабря.

Сергей Кириенко отметил: несмотря на то, что после окончания Великой Отечественной войны прошли десятилетия и ушла в небытие холодная война, как и прежде находятся люди, которые за пределами России и на ее территории пытаются пересмотреть итоги войны, искажают сам смысл боевых действий на Восточном фронте и потери Красной армии при освобождении зарубежных стран от ужасов нацизма.

"Мы говорим не просто об истории. Мы не имеем права не ответить достойно на этот вызов современности. Поэтому и возник феномен "Бессмертного полка" как реакция общества. Больше половины россиян при вопросе о том, какое чувство вызывает у них воспоминание о победе в Великой Отечественной войне, называют чувство гордости. Подвиги героев влияют на наши поступки сегодня, вдохновляют новые поколения на новые победы, это ресурс нашей страны", - считает Сергей Кириенко. Он уверен - только знание подлинной истории страны станет залогом успешного построения будущего.

Первый заместитель руководителя администрации президента поблагодарил всех представителей общественных организаций, которые делают патриотические проекты не только к юбилейному году, но и на протяжении всех последних лет. Особенно он отметил такие инициативы, как "Бессмертный полк", "Георгиевская ленточка", "Вахта памяти" и "Свеча памяти".

Сергей Кириенко рассказал, что в 2020 году новыми массовыми патриотическими проектами станут "Без срока давности" - работа с архивами и поисковые, следственные мероприятия, направленные на документирование фактов геноцида нацистами и их пособниками народов СССР, "Лица Победы" - сохранение в депозитарии Центрального музея Великой Отечественной войны 1941—1945 годов семейных историй тех, кто внес вклад в уничтожение фашизма. Кроме того, организаторы проекта "РиоРита - радость Победы" воссоздадут в населенных пунктах праздничную атмосферу 9 мая 1945 года. Акция "Памяти Героев" охватит все регионы страны, как и "Сад Памяти", участники которого высадят деревья в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне - 27 млн саженцев. О том, что пережили ленинградцы во время блокады, наглядно продемонстрирует инициатива "Блокадный хлеб".

В ноябре 2020 года состоится международная научная конференция "Уроки Нюрнберга", где исторический опыт и судебная практика Нюрнбергского военного трибунала будут рассмотрены с учетом всех новых уникальных архивных документов о политике геноцида, проводимой нацистами на территории СССР.

"При реализации этих и создании новых проектов необходимо помнить, что молодое поколение должно знать и помнить о всех, кто внес вклад в Победу. Важно использовать современные интерактивные форматы и технологии. Любые инициативы и предложения внести что-то свое в празднование Великой Победы должны максимально поддерживаться. Важно не забюрократить работу", - призвал Сергей Кириенко.

Он напомнил, что для координации деятельности и хорошей коммуникации на федеральном уровне создана исполнительная дирекция Года памяти и славы на базе фонда "Память поколений". В субъектах России созданы региональные дирекции, куда входят представители органов власти и общественных организаций.

Дарья Казакова