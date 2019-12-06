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Жители Тюменской области продолжают поиск пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны

Общество, 16:59 06 декабря 2019

фото центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост»

15 заявок от жителей Тюменской области получили активисты поисковых отрядов региона на XVIII военно-патриотическом образовательном слете "Юные ратники", который с 3 по 5 декабря работал на территории загородного детского центра "Алые паруса".

Общественная приемная по заявкам на поиск пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, была организована на одной из интерактивных площадок слета. "За несколько часов работы в приемную поступили 15 заявок от жителей Тюменской области, - рассказала главный специалист областного поискового центра Светлана Власова. - Дальнейшая судьба этих заявок будет такова: специалисты областного поискового центра проверят данные по Книгам памяти, объединенным базам данных Министерства обороны России, оформят запросы в военные комиссариаты и в архивы страны".

Для поисковых отрядов Тюменской области, как сообщает отдел по связям с общественностью государственного центра допризывной подготовки молодежи – специализированный учебный центр (ГЦДПМСУЦ) "Аванпост", была организована специальная образовательная программа.

В рамках слета активисты поискового движения представили также онлайн проект "Стена памяти" — электронный ресурс, который помогает отыскать участников Великой Отечественной войны и увековечить память о них. Участники слета провели единый урок памяти в школах и вузах города Тюмени.

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# Великая Отечественная война , поисковое движение

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