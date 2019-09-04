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Тюменца осудят за кражи металлолома из поездов

Происшествия, 11:25 04 сентября 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

За кражи металлолома из грузовых поездов осудят жителя Тюмени, сообщает линейный отдел МВД России на транспорте.

27-летнего мужчину, неоднократно судимого за кражи, сотрудники полиции задержали в мае 2019 года на станции Картымская Нижнетавдинского района. Злоумышленник скидывал с полувагонов грузовых поездов металлолом.

Установлено, что утром 10 мая тюменец приехал на свою дачу в п. Кортымский. Проходя мимо железнодорожной станции, он увидел поезд с открытыми полувагонами, загруженными металлом. Он стал скидывать лом на землю, а на следующее утро вернулся за добычей, которую продал своему знакомому за 4 тыс. рублей.

Эту же схему злоумышленник решил повторить 21 мая во время очередной поездки на дачу. В момент совершения преступления его задержали.

Уголовное дело направлено в суд Нижнетавдинского района.

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# кражи , суд

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