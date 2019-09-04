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В Тобольске установили оборудование для соревнований по пожарно-прикладному спорту

Общество, 14:43 04 сентября 2019

Администрация Тобольска | Фото: Администрация Тобольска

Новое оборудование для соревнований по пожарно-прикладному спорту появилось в Центре детского технического творчества Тобольска, сообщает городская администрация.

Городские соревнования по пожарно-прикладному спорту "Огнеборцы" проходят уже более 10 лет. В рамках финансирования этих состязаний был закуплен спортивный БУМ, предназначенный для проведения данных соревнований. Это не первое приобретенное оборудование, в 2018 году были закуплены спортивный забор и противень.

По мнению специалистов Центра детского технического творчества, полное оснащение позволит проводить соревнования, воспитывать социальную ответственность и компетентность воспитанников.

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# пожарно-прикладной спорт , Тобольск

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