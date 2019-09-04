Дмитрий Кузьменко и Владимир Мельников обсудили взаимодействие науки, образовательных учреждений и органов госвласти

| Фото: gfi72.uralfo.ru | Фото: gfi72.uralfo.ru

Вопросы взаимодействия науки, образовательных учреждений и органов государственной власти обсудил главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко с известным ученым-геокриологом, академиком РАН Владимиром Мельниковым во время рабочей встречи, сообщает пресс-служба ГФИ по Тюменской области.

Федеральный инспектор отметил, что одной из важных задач, которые предстоит решить совместно с РАН, является создание Западно-Сибирского НОЦ. В разговоре с научным руководителем международного института криологии и криософии ТюмГУ, заведующим кафедрой криологии Земли ТИУ Дмитрий Кузьменко выразил уверенность, что высокий уровень достижений тюменских ученых непременно позволит воплотить в жизнь проект по организации межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня.

Также по поручению полномочного представителя президента РФ УФО главный федеральный инспектор вручил свидетельства на право получения президентских грантов двум представителям Федерального исследовательского центра Тюменского научного центра Сибирского отделения РАН. Поддержку на свою деятельность получат кандидаты экономических наук Наталья Белова с проектом "Пластовые льды на побережье Российской Арктики: условия формирования и роль в современной динамике рельефа" и Юрий Дворников с проектом "Выявление участков активных газопроявлений в криолитозоне севера Западной Сибири".