Новую программу осваивают IT-магистранты в ТюмГУ при поддержке Microsoft

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Обучение по новой магистерской программе "Информационные системы анализа данных" началось с начала учебного года в Институте математики и компьютерных наук ТюмГУ, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Как рассказал руководитель программы профессор Александр Ивашко, она открыта при поддержке компании Microsoft.

"Дисциплины построены на основе кейсов и технологий Microsoft (Azure DevOps, MS Cognitive Services, Microsoft Hands-on Labs + Azure VMs). Она нацелена на подготовку специалистов в области информационных систем и системных аналитиков", - пояснил он.

Осваивать курс будут 20 магистрантов. Треть из них получила базовое образование бакалавра в других вузах, в том числе в вузах Москвы, Новосибирска, Иваново. Две трети магистрантов уже имеют стаж работы от года и более. Последнее очень важно, так как программа практико-ориентированная, реализуется при участии специалистов IT-отрасли. В процессе обучения будут решаться реальные практические задачи IT-партнеров и реализовываться IT-проекты. В программу включены три блока направлений: машинного обучения, инженерный и блок дисциплин ИТ-менеджмента.

Для студентов, мало знакомых с технологиями программирования и методами математической статистики, предусмотрены два адаптационных курса: "Статистические методы анализа данных" и "Основы программирования и баз данных".