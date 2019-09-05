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Более трехсот энергообъектов подготовят к зиме в Тобольске

Общество, 18:21 05 сентября 2019

Администрация Тобольска | Фото: Администрация Тобольска

Более 300 энергообъектов Тобольска подготовит к осенне-зимнему периоду компания "СУЭНКО", сообщает городская администрация.

Завершается подготовка к зиме 70 трансформаторных подстанций и 265 опор воздушных линий ЛЭП. Ремонт оборудования завершен на 35 трансформаторных подстанциях из 39 запланированных. Они обеспечат надежное электроснабжение социально-значимых и культурных объектов Тобольска.

Также энергетиками проведено техническое обслуживание и текущий ремонт крупного энергоузла города - ПС 110/10кВ "Вузгородок". Подстанция является центром электроснабжения объектов жилья и соцкультбыта нагорной части Тобольска.

Завершен ремонт на 30 линиях электропередачи из 51, запланированной на 2019 год программой СУЭНКО. По окончании работ будет заменена 131 опора ЛЭП, выправлено - 134. Для очистки охранных зон ЛЭП прошла обрезка крон деревьев и расчистка трассы.

Полная готовность к осенне-зимнему периоду будет обеспечена до октября 2019 года.

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# СУЭНКО , Тобольск

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