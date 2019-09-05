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Тюменский скалолаз вошел в состав комиссии спортсменов IFSC

Спорт, 14:54 05 сентября 2019

Федерация скалолазания России | Фото: Федерация скалолазания России

Тюменский скалолаз Станислав Кокорин вошел в состав комиссии спортсменов IFSC. Выборы прошли в Хатиодзи во время чемпионата мира 2019 года, сообщает пресс-служба Федерации скалолазания России.

По их результатам были определены шесть новых членов. Всего же в составе структуры работают 11 человек.

Право голоса на выборах имели спортсмены, выступавшие на чемпионате мира 2019 года. Их поддержку получил заслуженный мастер спорта, бронзовый призер ЧМ-2019 Станислав Кокорин (Тюменская область). Отметим, что российский скоростник уже входил в состав комиссии с 2014 по 2018 годы.

Вместе с ним на нынешних выборах победили Евгения Казбекова из Украины, Грегор Везоник из Словении, Фуджи Кокоро из Японии, Кайра Конди из США, Шона Кокси из Великобритании.

Отметим, что продолжают свою работу в комиссии Анна Цыганова (Красноярский край) и Дмитрий Тимофеев (Пермский край), которые были избраны в состав в 2016 году.

Комиссия спортсменов IFSC – один из важных органов Международной федерации скалолазания. Он обеспечивает, чтобы голоса спортсменов были услышаны, а их мнение было учтено при принятии решений по важным вопросам развития спортивного скалолазания. Президентом этой структуры является канадец Шон МакКолл.

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# комиссия , скалолазание , Станислав Кокорин

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