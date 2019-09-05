Праздник трезвости в Тюменской области продлится неделю

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Восьмой областной праздник трезвости будет проходить в Тюмени и других городах региона семь дней и начнется 9 сентября. Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" рассказал ответственный секретарь церковно-общественного движения "Общее дело" священник Николай Макаров.

"Наше послание обществу и главный смысл этого мероприятия - мысль, что отдыхать, праздновать и радоваться трезво - это огромное преимущество, а нравственная ценность трезвости - основа благополучия и процветания личности, семьи и общества", - отметил Николай Макаров.

Праздничные мероприятия будут проходить во всех муниципальных образованиях Тюменской области. Кульминацией праздника станет пятичасовой концерт на Цветном бульваре областного центра 14 сентября.

Гостей ждут полевая кухня, выступления профессиональных творческих и спортивных коллективов. Желающие смогут поучаствовать в пробежке, викторинах и конкурсах, а также получить консультацию у врача-нарколога.

Как рассказал исполняющий обязанности заведующего амбулаторно-поликлинического отделения областного наркологического диспансера Александр Катаев, медучреждение ежегодно принимает участие в праздновании дня трезвости. "На празднике традиционно будут действовать наши информационные посты, где горожане смогут узнать о нашей работе и избавиться от некоторых существующих в обществе стереотипов. Например, о том, что каждый обратившийся в диспансер обязательно попадает на учет к врачу-наркологу", - отметил он.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

По его словам, сегодня на учете в наркологическом диспансере состоят около 22 тыс. человек, страдающих от алкогольной зависимости - несколько меньше, чем в предыдущие годы.

Николай Макаров добавил, что слово трезвость, сегодня к сожалению, оказалось дискредитировано. "Зачастую под этим словом подразумевают исключительно борьбу с пьянством", - считает он.

Добавим, что администрацией Тюмени принято постановление, в соответствии с которым на территории города 14 сентября, в день областного праздника трезвости, запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Лица, допустившие нарушение, будут привлечены к административной ответственности.

Николай Ступников