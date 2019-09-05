Тюменцы увидят работы первой женщины-фотографа Тобольска

| Фото: Тюменская областная научная библиотека им. Менделеева | Фото: Тюменская областная научная библиотека им. Менделеева

Фотовыставка, посвященная первой женщине-фотографу Тобольской губернии, пройдет 7 сентября, сообщает Тюменская областная научная библиотека им. Менделеева.

Мария Уссаковская запечатлела Григория Распутина, царскую семью в тобольской ссылке и тысячи простых тоболяков. Благодаря ее работам известно, как выглядел дореволюционный Тобольск: свой родной город она снимала часто и печатала на почтовых открытках. На протяжении 30 лет ее фотоателье было одним из самых популярных в Тобольске.

Организаторы отыскали почти 750 снимков. На выставке будет представлено около 40 копий фоторабот, оригиналы которых находятся в музеях Тюмени, Тобольска, Сургута, Кургана и других.

Выставка пройдет по адресу ул. Орджоникидзе, 59, холл, третий этаж. Начало работы - в 12 часов.