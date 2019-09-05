Новый водовод в центре Тюмени запустят в сентябре

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Последнюю врезку нового участка водопроводной сети на перекрестке ул. Водопроводной и Хохрякова сделают специалисты подрядной организации "РСУ-Тюмень" 5 сентября. Запуск нового участка позволит вывести из работы ветхий водовод, на котором произошло шесть повреждений за последние три года.

"Этому объекту уделили первоочередное внимание. За последние годы здесь произошло шесть утечек, связанных с авариями на чугунном трубопроводе. В 2018 году мы запланировали плановые работы по замене. Наш подрядчик "РСУ-Тюмень" вышел и оперативно отработал", — рассказал генеральный директор компании "Тюмень Водоканал" Мугаммир Галиуллин.

Срок эксплуатации трубы - 50 лет. "Закончим мы сегодня, уже все наши потребители будут запитаны с нового водовода. Затем здесь предстоит провести благоустройство", — добавил Мугаммир Галиуллин.

В 2019 году компания "Тюмень Водоканал" планирует заменить чугунную трубу, которая проложена по ул. Хохрякова. "С ней проблем было меньше, но мы ожидаем, что там тоже будут аварии. Наша задача — своевременно реагировать на всевозможные инциденты, связанные с работой трубопроводов", — заключил гендиректор компании.

Он отметил, что в Тюмени есть чугунные трубы 40-х, 50-х годов. В основном они в центре и находятся под пристальным наблюдением специалистов.

Заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов отметил работу сотрудников компании "РСУ-Тюмень", которые в рекордно сжатые сроки завершили работы по замене магистрального водовода от улицы Хохрякова до ул. Ленина общей протяженностью 500 метров. Движение по улицам Ленина и Республики было ограничено на минимальный срок. "Оперативная работа компании "Тюмень Водоканал" не позволила допустить транспортного коллапса. Мы очень пристально следили за этими работами, следил и глава города. Руслан Николаевич в адрес отличившихся работников написал короткие, но наполненные теплотой и благодарностью письма", — сказал Павел Перевалов и вручил благодарности работникам "РСУ-Тюмень".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Отметим, подрядная организация приступила к работе 19 августа, а завершила 2 сентября, тогда как по плану они должны были закончить 5 октября.

Инна Пахомова