Строительство нового водовода на Мельзаводской в Тюмени завершат в октябре

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Работы по строительству нового магистрального водовода на ул. Мельзаводской в Тюмени планируют завершить в конце октября. Об этом рассказал генеральный директор компании "Тюмень Водоканал" Мугаммир Галиуллин.

Новый объект заменит один из водоводов, которые питают горожан питьевой водой с Метелевской водоочистной станции.

"От этого объекта напрямую зависит безопасность водоснабжения всего города. Несколько лет назад здесь были порывы, поскольку существующий водовод, который сегодня реконструируют, времен Метелевского водозабора. Ему больше 40 лет", — рассказал заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Как отметил Мугаммир Галиуллин, участок очень сложный. Водовод проходит по заболоченной местности. Чтобы подрядчик смог работать, пришлось построить вдольтрассовую дорогу. "Идем методом горизонтального бурения. Здесь тоже свои сложности. То болото, то глина. Все это, соответственно, приводит к тому, что постоянно приходится менять буровой раствор", — поделился гендиректор компании "Тюмень Водоканал".

Тем не менее, несмотря на все сложности, специалисты уложили более трех километров трубы. Отметим, протяженность нового водовода составит 4,2 км. Труба, как отметил Мугаммир Галиуллин, качественная, сделана из полиэтилена, не подвержена коррозии.

"Если все работы по сварке стыков будут выполнены качественно, а мы в этом не сомневаемся, то этот водовод в состоянии прослужить около ста лет. По нормативно-технической документации по таким трубопроводам, он служит 50 лет. Затем осуществляется его ревизия. Если с ним все в порядке, гарантия его службы еще на полвека продлевается", — добавил Павел Перевалов.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Работы на объекте ведутся с февраля 2019 года. В конце октября специалисты планируют провести переключение и исключить старый водовод.

Инна Пахомова