Железнодорожный переезд в Винзилях закроют для движения автотранспорта

| Фото: РЖД во Вконтакте | Фото: РЖД во Вконтакте

Железнодорожный переезд в Винзилях закроют для движения автотранспорта в обоих направлениях с 6 сентября, сообщает ОГИБДД Тюменского района.

Ограничение введено в связи с проведением ремонта на перегоне Винзили – Богандинская с 2165 по 2175 км.

Переезд будет закрыт с 6 часов 6 сентября до 22 часов 9 сентября. Пропуск автотранспорта через железнодорожный переезд в указанное время осуществляться не будет.

ГИБДД рекомендует водителям быть внимательными на дорогах, соблюдать требования дорожных знаков, а также заранее планировать маршрут движения с учетом ограничений.