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Железнодорожный переезд в Винзилях закроют для движения автотранспорта

Общество, 18:32 05 сентября 2019

РЖД во Вконтакте | Фото: РЖД во Вконтакте

Железнодорожный переезд в Винзилях закроют для движения автотранспорта в обоих направлениях с 6 сентября, сообщает ОГИБДД Тюменского района.

Ограничение введено в связи с проведением ремонта на перегоне Винзили – Богандинская с 2165 по 2175 км.

Переезд будет закрыт с 6 часов 6 сентября до 22 часов 9 сентября. Пропуск автотранспорта через железнодорожный переезд в указанное время осуществляться не будет.

ГИБДД рекомендует водителям быть внимательными на дорогах, соблюдать требования дорожных знаков, а также заранее планировать маршрут движения с учетом ограничений.

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# Винзили , жд переезд , ограничение

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