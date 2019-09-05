Около сорока километров трубопроводов построят и реконструируют в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

39 километров сетей водоснабжения планируют построить, реконструировать в 2019 году в Тюмени в рамках концессионного соглашения по развитию систем водоснабжения и водоотведения города, реализуемого тюменским водоканалом (ГК "Росводоканал").

"Цифра многократно выше, чем в предыдущие годы, но это было осознанное решение. Сегодня вкладывая в строительство, реконструкцию трубопроводов, мы отходим от аварийных работ и отключений. Если говорить о цифрах: у нас ежегодно идет снижение аварийных отключений. По этому году мы ожидаем около 30 процентов. Будет меньше аварий, связанных с утечкой из грунта. По итогам 2018 года таких случаев у нас было 538. В соответствии с нашим прогнозом, этот показатель будет на уровне значений 380-410", — рассказал гендиректор Тюмень Водоканала Мугаммир Галиуллин.

Он подчеркнул, что снижения показателей аварийности на водоводах добились благодаря тому, что вкладывается большой ресурс в ремонт, реконструкцию и строительство трубопроводов.

В 2019 году только в рамках концессионного соглашения специалисты тюменского водоканала построили 18,75 и модернизировали 5,54 км водопроводных сетей. К концу года планируют построить еще 7,2 км и модернизировать – 7,56.

Инна Пахомова