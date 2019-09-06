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На улице Профсоюзной в Тюмени убрали автобусную полосу

Общество, 10:30 06 сентября 2019

пресс-служба ПАТП № 1 и ПАТП № 2 | Фото: пресс-служба ПАТП № 1 и ПАТП № 2

Полосу движения для общественного транспорта временно упразднили на ул. Профсоюзной со стороны ул. Дружбы в сторону ул. 50 лет Октября в Тюмени, сообщает областная Госавтоинспекция.

Такая мера принята в связи с ремонтными работами на ул. Профсоюзной для увеличения пропускной способности на указанном участке дороги.

Для ориентации водителей дорожные знаки "Полоса для маршрутных транспортных средств" зачехлены, камеры фото- видеофиксации нарушений отключены.

ГИБДД рекомендует водителям быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков.

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# ГИБДД Тюменской области , дорожное движение , общественный транспорт

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