"Рубин" одержал психологическую победу в Караганде

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ХК "Рубин" одолели по буллитам "Сарыарку" - 3:2 - в своей стартовой встрече в рамках десятого чемпионата Высшей хоккейной лиги в Караганде, сообщает пресс-служба тюменского клуба.

Подопечные Михаила Звягина, таким образом, взяли у хозяев психологический реванш за поражение в апрельском финале "Кубка Владимира Петрова".

Автором первого гола, не только сибирской дружины, но и официального сезона в целом, стал нападающий Вадим Кравченко. Он завершил результативную атаку гостей на 38-й минуте, поставив точку в комбинации с участием Дениса Давыдова и Константина Фаста.

Тренерский штаб сибиряков заявил на матч практически всех игроков, которые были в его в распоряжении. В первую тройку атаки Егора Чугуева попал Семён Иванов, из-за болезни и лечения не проведший в подготовительный период ни одного поединка за "Рубин". Вместе с ними в звене оказался Роман Горбунов. Форвард 2001 года рождения Михаил Сусликов был включен в состав второго "треугольника" с центрфорвардом Никитой Ядроецом и Андреем Мниховичем. Еще одно атакующее звено "рубиновых" было составлено из воспитанников тюменского хоккея: Иван Степанов – Константин Белов – Павел Зыков. По-настоящему сыгранным у гостей было только одно трио, сохранившееся с прошлого сезона: Кравченко – Денис Ячменёв – Давыдов.

Место на последнем рубеже занял Алексей Артамкин. Проблемы на его голову стали сыпаться уже в начале матча. Достаточно сказать, что в первой половине стартового отрезка сибиряки дважды оставались в меньшинстве. Соответственно, к перерыву хозяева втрое перебросали рубиновцев (10-3). Во втором периоде команды заработали на двоих 14 штрафных минут. Первыми получили большинство тюменцы. Затем был удален Кравченко. На экваторе матча калитка штрафного бокса вновь стала открываться. Наконец, уже после голевой атаки рубиновцев, за грубость были удалены защитники "Рубина" Александр Родионов и Александр Борисевич.

А в начале заключительного отрезка состоялся кулачный бой между защитником сибиряков Егором Кунгурцевым и бывшим рубиновцем, форвардом Дмитрий Бойчуком. Победителем вышел игрок обороны и вскоре тюменцы упрочили лидерство. Ворота с точки вбрасывания в зоне "Сарыарки" поразил Ядроец. Однако события на льду только начинали развиваться. В середине периода с интервалом в две минуты карагандинцы сократили отставание и восстановили паритет – отличились Виталий Кропачёв и Сергей Кузнецов. Под занавес отрезка рубиновцы получили четыре минуты большинства, но упустили шанс избежать овертайма. В итоге и он не выявил победителя. А в серии бросков триумф одержал "Рубин", Иванов мастерски переиграл голкипера хозяев Эдуарда Рейзвиха.