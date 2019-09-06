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Новобранец ВК "Тюмень" успел сыграть в двенадцати странах

Спорт, 15:27 06 сентября 2019

ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Мужская волейбольная команда "Тюмень" закрыла позицию доигровщика, сообщает пресс-служба клуба.

Новичком сибирской дружины стал 32-летний белорус Кирилл Красневский. Он начинал карьеру в родной стране, выступая за "Коммунальник" из Гродно. Затем Красневский последовательно поиграл в чемпионатах Болгарии, Греции, России, Турции, Казахстана, Эстонии, Австрии, Катара, Израиля, Саудовской Аравии. Прошлый сезон он провел в Испании.

На позиции доигровщика Красневский составит конкуренцию Александру Гончарову, Кириллу Фиалковскому и Дмитрию Пермякову.

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# ВК Тюмень , волейбол

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