Лучшего юриста определят в Тюменской области

| Фото: ООО «Полное право» | Фото: ООО «Полное право»

Конкурс для юристов и студентов юридических направлений стартовал в Тюменской области. Подать заявку на участие в конкурсе "Юрист-профессионал – 2019" можно до 20 октября, сообщают организаторы.

Конкурс проходит среди практикующих юристов, проживающих на территории Тюменской области. Также к участию приглашают студентов-очников вузов региона.

Первый этап конкурса проходит дистанционно. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте polnoepravo.ru и получить на электронную почту три вопроса. Ответы принимают до 24 октября.

Во второй этап конкурса будут приглашены 20 участников из числа практикующих юристов и пять студентов.

Финал пройдет в ноябре и будет состоять из тестовых заданий по различным отраслям права и устных выступлений. Темы выступлений конкурсанты получат после письменной работы, и у них будет один час на подготовку речи. Свою точку зрения по дискуссионным вопросам права финалисты будут защищать перед компетентным жюри. По итогам двух испытаний определится лучший юрист Тюменской области.

Награждение финалистов и победителей состоится в декабре в тюменском технопарке и будет приурочено ко Дню юриста. Все финалисты получат дипломы и подарки от организаторов. Победителю присуждается диплом и ценный приз от Тюменской областной думы.