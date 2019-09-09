Мастер-класс по набиванию татуировок ждет тюменцев на "Вечернем урбане"

| Фото: пресс-служба мультицентра «Контора пароходства» | Фото: пресс-служба мультицентра «Контора пароходства»

Мастер-классы по набиванию татуировок на фруктах и росписи одежды пройдут на фестивале "Вечерний урбан", который развернется на набережной Туры 15 сентября в 17 часов, сообщает пресс-служба мультицентра "Контора пароходства".

Если на площадке около моста Челюскинцев посетителей фестиваля ждут мастер-классы по аэрографии, скетчам, росписи одежды, мехенди, набиванию татуировок на фруктах. Будут установлены интерактивные фотозоны. На мероприятии также пройдет вечерний концерт и лекция об осмыслении визуальной среды и уличном искусстве.

Сейчас горожанам предлагают принять участие в создании масштабного арт-объекта на тему "Характер города: Люди. Улица. Культура". Для этого до 10 сентября необходимо отправить эскиз и концепцию рисунка на почту: urbantmn@gmail.com. Организаторы отберут 18 участников и опубликуют выбранные эскизы 12 сентября.

Художникам, которые пройдут отбор, представят цветные баллончики и фанерную конструкцию размером 1,2 на 2,4 метров для реализации идеи. Так, жители смогут поделиться своим видением Тюмени и личной историей. Также создать арты предложат не только художникам, но и всем желающим.

"Мы хотим, чтобы между жителями города и художниками состоялся диалог, где обе стороны были услышаны. Уличное искусство — не про нарушение законов, оно может быть позитивным опытом и пространством для диалога города и его жителей. Поэтому фестиваль покажет, как человек может повлиять на уличную культуру и образ места, где он живет", — отметила организатор "Вечернего урбана" Дарья Ермакова.

Участие в фестивале бесплатное, но необходима регистрация по ссылке. https://tmn-id.ru/projects/vecherniy-urban/

Также на "Вечернем урбане" подведут итоги фестиваля "Морфология улиц" и наградят конкурсные работы молодых создателей. Участники рисовали стрит-арты, делали гиды по Тюмени, разрабатывали концепцию одежды.