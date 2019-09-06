Тюменские многодетные семьи могут получить справку не выходя из дома

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Получить справку об отнесении семьи к категории многодетных жители Тюменской области смогут не выходя из дома, сообщает региональный департамент социального развития.

Новая услуга вводится с 10 сентября 2019 года. Справка предоставляется семьям, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет. Для получения справки необходимо подать заявление по установленной форме в учреждение соцобслуживания по месту жительства.

Самый быстрый способ подачи заявления – на региональном портале госуслуг.

Дополнительную информацию о выдаче справки можно получить в информационно-справочной службе по телефонам: 8-800-100-12-90, 56-63-30 и 68-88-86.