Мобильная бригада консультирует жителей Викуловского района
Специалисты межведомственной выездной мобильной бригады по комплексному социальному обслуживанию граждан Викуловского района посетила Озернинское сельское поселение 4 сентября, сообщает администрация муниципалитета.
12 жителей поселения воспользовались возможностью получить консультации представителей отдела социальной защиты населения, комплексного центра социального обслуживания населения, центра занятости, Пенсионного фонда, председателю районного совета ветеранов. Больше всего вопросов задали сотрудникам Пенсионного фонда.
За первое полугодие 2019 года мобильная бригада выехала семь раз в сельские поселения района. Консультационную помощь специалистов разных ведомств получили 148 человек, в том числе 81 - пожилого возраста и инвалиды.