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Книжный фонд школьных библиотек увеличился на четыреста тысяч книг

Общество, 09:17 07 сентября 2019

www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Книжный фонд школьных библиотек Тюменской области продолжает пополняться. Так, на одного школьника в области в фондах приходится более 18 учебников.

Кроме этого, в последние два года растет число зарегистрированных пользователей библиотек и количество посещений библиотек.

Так, в 2018 учебном году в школьных библиотеках зарегистрировали почти на 14 тысяч ребят больше, чем годом ранее, а число посещений приблизилось к 2 миллионам, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

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