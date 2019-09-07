Книжный фонд школьных библиотек увеличился на четыреста тысяч книг

| Фото: www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Книжный фонд школьных библиотек Тюменской области продолжает пополняться. Так, на одного школьника в области в фондах приходится более 18 учебников.

Кроме этого, в последние два года растет число зарегистрированных пользователей библиотек и количество посещений библиотек.

Так, в 2018 учебном году в школьных библиотеках зарегистрировали почти на 14 тысяч ребят больше, чем годом ранее, а число посещений приблизилось к 2 миллионам, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.