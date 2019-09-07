Инструкторы приглашают тюменцев на уличные тренировки

| Фото: Спорторганизаторы Тюмени | Фото: Спорторганизаторы Тюмени

Бокс, бильярд, городки - спортивные инструкторы приглашают тюменцев на занятия. Для жителей организуют тренировки на свежем воздухе и в залах.

Как сообщили в департаменте по спорту и молодежной политике администрации города, занятия будут организованы во всех четырех округах Тюмени.

Скандинавская ходьба, игровые виды спорта, гимнастика, оздоровительная физкультура есть во всех расписаниях, можно выбрать площадку, где будет более удобно заниматься.

Кроме того, предложены необычные виды занятий. Освоить древнюю энергетическую гимнастику цигун в фитнес-клубе "Колизей (ул. Минская, 7, корп. 1), бразильское национальное боевое искусство капоэйра - в ДЮСШ "Центр дзюдо" на ул. Молодогвардейцев, 5. Поиграть в городки и дартс можно на площадке школы №9, корп.2 (ул. Шишкова, 15); в бильярд - в клубе "Звездный" на ул. Газовиков, 20/2; в домино, шахматы и шашки - в ДЮЦ "Фортуна" (ул. Авторемонтная, 21/3). Гандбол есть в расписании спортзала школы №41 (ул. Воровского, 11). Семейная йога для взрослых и детей от трех лет проходит на спортивной площадке по ул. Энергетиков, 50.

Для категории 55+ в ТРЦ "Магеллан" проводятся занятия йогой, в фитнес-клубе "Спарта" (ул. Широтная, 134, корп. 2) - комплекс "Здоровая спина". В СК "Гагаринский" (ул. Макарова, 2а) проходят уроки плавания. Гимнастику для глаз (40+) осваивают в ДЮЦ "Авангард (ул. Текстильная, 21).

Занятия популярной скандинавской ходьбой организуют на набережной Туры, в сквере Депутатов, в "Школьном" сквере, сквере "Комсомольском", экопарке "Затюменском", в "Аптекарском" саду на ул. Даудельной, 1, в парке "Заречном" на Щербакова, парке Гагарина на Мельникайте - Дружбы и многих других местах.

Полное актуальное расписание можно посмотреть в официальной группе спортивных организаторов, пишет "Вслух.ру"