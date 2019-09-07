У тюменских бесплодных пар есть шанс стать родителями

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Шесть жительниц Тюменской области с начала 2019 года удачно перенесли процедуру ЭКО. В 2018 году в Ишиме на учет по беременности после процедуры встали 11 женщин, сообщает пресс-служба областной больницы № 4 (Ишим).

В августе 2019 года в ишимской женской консультации провели прием специалисты областного перинатального центра. Консультативную помощь оказали восьми семейным парам, две из них уже направлены на ЭКО.

У бесплодных пар в Тюменской области есть шанс стать родителями по программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. За два года в перинатальном центре ОБ №4 родился 21 малыш, в числе одна двойня.

Сегодня на учете в женской консультации Ишима с диагнозом "бесплодие" состоят 159 человек.

"Процедура включает несколько этапов. После всех обследований и анализов диагноз "бесплодие" либо подтверждается, либо опровергается, - рассказала заведующая перинатальным центром областной больницы №4 Лариса Анатольевна Васильева.- Готовность к программе определяется специалистами областного перинатального центра. Надо знать, что есть и противопоказания к проведению данной процедуры".

Согласно нацпроекта "Демография", в ближайшие шесть лет для российских пар, страдающих бесплодием, будет проведено около 450 тысяч процедур ЭКО за счет средств обязательного медицинского страхования.

В нацпроекте также отмечается, что суммарный коэффициент рождаемости к 2024 году вырастет с 1,62 до 1,7.