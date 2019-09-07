Студентов села Казанское познакомили с работой спасателей
| Фото: МЧС Тюменской области
О работе спасателей узнали студенты Ишимского многопрофильного техникума в селе Казанское. В ходе экскурсии гостям показали спецтехнику, экипировку и практически все уголки пожарной части, сообщает МЧС Тюменской области.
Пожарные продемонстрировали действия по сигналу тревоги,а также дали студентам возможность примерить пожарную каску и боевую одежду и сфотографироваться на фоне пожарной техники.
| Фото: МЧС Тюменской области
С ребятами провели беседу по профориентации, в ходе которой были озвучены необходимые критерии для трудоустройства в подразделениях пожарной службы.
В завершении экскурсии еще раз всем напомнили, что при пожаре или задымлении звонить в пожарную охрану по телефону "01", "101", "112".