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Студентов села Казанское познакомили с работой спасателей

Общество, 12:16 07 сентября 2019

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

О работе спасателей узнали студенты Ишимского многопрофильного техникума в селе Казанское. В ходе экскурсии гостям показали спецтехнику, экипировку и практически все уголки пожарной части, сообщает МЧС Тюменской области.

Пожарные продемонстрировали действия по сигналу тревоги,а также дали студентам возможность примерить пожарную каску и боевую одежду и сфотографироваться на фоне пожарной техники.

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

С ребятами провели беседу по профориентации, в ходе которой были озвучены необходимые критерии для трудоустройства в подразделениях пожарной службы.

В завершении экскурсии еще раз всем напомнили, что при пожаре или задымлении звонить в пожарную охрану по телефону "01", "101", "112".

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# ГУ МЧС России по Тюменской области

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