ФК "Тюмень" разошелся с миром с пермской "Звездой"

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Со счетом 0:0 завершился матч тюменцев с пермской командой 6 сентября, сообщает пресс-служба клуба.

В первом тайме равная игра оживилась на 27-й минуте, когда дважды подряд по воротам сибиряков бил экс-футболист "Тюмени" Максим Лаук. Вскоре голкипер гостей Денис Вамбольт еще раз спас свою команду от гола.

После перерыва еще раз "взорвал" стадион Лаук, которого остановил защитник гостей Антон Полюткин. Арбитр из Магнитогорска Александр Курбатов нарушения в том эпизоде не зафиксировал. Итог встречи – 0:0.

Следующий матч в группе "Урал-Приволжье" тюменцы проведут на своем поле. 11 сентября на стадионе "Геолог" они примут аутсайдеров турнира – команду "Уфа-2".