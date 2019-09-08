В Тюменской области досрочно проголосовали более двух тысяч избирателей

фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

2 тыс. 217 избирателей проголосовали досрочно на выборах в Тюменской области. Такие данные во время пресс-конференции привел председатель Тюменской областной избирательной комиссии Игорь Халин.

"Досрочное голосование было организовано с 28 августа по 7 сентября. Проголосовали 2 тыс. 217 человек. Это на уровне 1 процента от того числа избирателей, которые у нас на сегодня зарегистрированы, а это 215 тыс. 592 человека”, - сообщил он.

Как отметили в облизбиркоме, бюллетени тех, кто проголосовал досрочно, хранятся в непрозрачных заклеенных конвертах. Каждый их них на месте склейки подписан членами участковой избирательной комиссии, которые заверены печатью участковой избирательной комиссии. Данные бюллетени учтут при подсчете голосов на общем основании.

Татьяна Тихонова