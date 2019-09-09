Лесных пожаров в регионе в минувшие выходные не было

Лесных пожаров в Тюменской области 7 и 8 сентября не зарегистрировано. Об этом сообщает областной департамент лесного комплекса.

По прогнозу на 9 сентября на территории Тюменской области в Тюменской, Уватской и Тобольской авиазонах ожидается II класс пожарной опасности (малая пожарная опасность), в Ишимской – III класс (средняя пожарная опасность).

Среднее значение показателя пожарной опасности по погодным условиям на 10 сентября 2019 года соответствует III классу в Тюменской, Ишимской и Уватской авиазонах, II классу – в Тобольской.

11 сентября на территории Тюменской области прогнозируется II класс пожарной опасности в Тобольской и III класс – в Уватской, Тюменской и Ишимской авиазонах.

Жителям региона напоминают, что неосторожное обращение с огнем, разведение костров, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется по закону.

В случае обнаружения природного пожара необходимо немедленно сообщить о нем по телефонам: 8-800-100-94-00, 8 (3452) 32-41-71, 62-42-23, через мобильное приложение "Берегите лес", по короткому номеру 112. Также можно сообщить о лесном пожаре, отправив СМС на короткий номер 5115.