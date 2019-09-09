Около ста тридцати тюменцев стали участниками "Абилимпикс-2019"

| Фото: организаторов чемпионата | Фото: организаторов чемпионата

Около 130 человек с ограниченными возможностями здоровья стали участниками четвертого регионального отборочного этапа Национального чемпионата "Абилимпикс-2019", который стартовал в Тюмени 9 сентября.

Конкурсантов и компетенций, в которых они выступают, становится с каждым годом все больше. Об этом заявил на церемонии открытия начальник управления профессионального образования департамента образования Тюменской области Руслан Гуляев.

"В Тюменской области уделяется большое внимание трудоустройству инвалидов, развитию инклюзивного профессионального образования. С 2016 года число студентов с инвалидностью увеличилось почти в четыре раза. Есть дальнейшие точки роста в этом направлении, и я уверен, что каждый сможет получить нужную ему профессию, трудоустроиться и таким образом найти себя в жизни", - сказал Руслан Гуляев.

Конкурс "Абилимпикс-2019" проходит по 16 компетенциям в трех возрастных категориях – среди школьников, студентов и специалистов. По словам организаторов, больше всего заявок поступило в компетенциях "Массажист" и "Обработка текста" - около 15 конкурсантов в каждой. Соревнования проходят на шести площадках. В 14 компетенциях, в том числе новой – "фотограф-репортер", – профессиональное мастерство эксперты оценят в первый день регионального отборочного этапа. Те, кто выступают на чемпионате в компетенциях "Кондитерское дело" и "Выпечка хлебобулочных изделий", будут соревноваться 9 и 10 сентября.

Впервые в рамках чемпионата в день открытия прошла ярмарка вакансий. Как сообщила начальник отдела по работе с работодателями Центра занятости населения города Тюмени и Тюменского района Жанна Кочетова, в ярмарке приняли участие 28 работодателей.

"Тюменские предприятия предлагают для трудоустройства самые разные вакансии, как не требующие квалификации, например, уборщик, так и те, где необходимо профессиональное образование. Требуются агроном первой категории, педагог-организатор, продавец-консультант, младший воспитатель, системный администратор, думаю, многие из приехавших на конкурс людей с ограниченными возможностями здоровья не только покажут свой талант и высокий уровень мастерства, но и найдут для себя интересное предложение", - рассказала Жанна Кочетова.

Церемония награждения призеров регионального этапа че6мпионата "Абилимпикс-2019" состоится 10 сентября. Победители отправятся подтверждать с профессионализм по своим компетенциям на общероссийский отборочный этап, который пройдет в Москве в октябре.

Напомним, к международному движению конкурсов профессионального мастерства среди людей с инвалидностью Тюменская область присоединилась в 2016 году. В 2018 году регион представили на Национальном чемпионате 18 человек в 15 компетенциях. Они завоевали восемь медалей, в том числе две золотых.

| Фото: организаторов чемпионата | Фото: организаторов чемпионата

Ирина Кургузова