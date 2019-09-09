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В Тюмени погиб мотоциклист

Общество, 16:32 09 сентября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мотоциклист погиб на ул. Республики в Тюмени 9 сентября. Его личность устанавливают.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения регионального управления ГИБДД Анжела Борисова.

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в районе дома № 159 на ул. Республики. Мотоциклист въехал в бордюр, затем в дорожный знак и погиб.

"Его личность устанавливается. Обстоятельства произошедшего тоже выясняются", — рассказала Анжела Борисова.

Инна Пахомова

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# ГИБДД , ДТП , мотоциклисты

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