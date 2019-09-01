На озере Алебашево можно воспроизвести пение соловьев

| Фото: Ивент-парк "Алебашево" | Фото: Ивент-парк "Алебашево"

Несколько оригинальных арт-объектов появились на территории тюменского оз. Алебашево. Их создала группа художников из Санкт-Петербурга в рамках программы "100 городских лидеров", финалистом которой является проект по созданию первого событийного парка в областном центре, сообщают организаторы.

На протяжении нескольких дней художники изучали историю города и озера, связанные с ним легенды и мифы, а затем исследователи саму территорию.

"Ребята в первый же день, когда пришли на берег, услышали пение соловьев – оказалось, что это самое соловьиное место в Тюмени. А рядом располагались места обитания уток, юрков и других птиц. Мы подумали, что птицы – это хорошая идея для идентификации этого места. Сходили в краеведческий музей, где почерпнули много информации о фауне, орнитологии. И на основе полученных знаний художники начали творить", - рассказала искусствовед, куратор творческой группы художников из Санкт-Петербурга Мария Туркина.

Теперь территорию озера украшают арт-объекты, с помощью которых посетители смогут воспроизвести пение соловьев и кряканье уток, а также техногенные звуки, ведь рядом проходит шоссе, ЛЭП. Все эти звуки можно прочитать на столбах линии электропередач, буквенные обозначения криков птиц, обитающих в регионе нанесены на них трафаретом. Оказалось, что художники нашли диссертацию, в которой эти звуки были описаны.

| Фото: Ивент-парк "Алебашево" | Фото: Ивент-парк "Алебашево"

При входе на территорию Алебашево теперь тюменцев встречает информационный щит с "Правилами поведения птиц на воде". А завершает проект арт-объектов павлопосадский платок, которым накрыт участок озера.

В процессе создания арт-объектов участвовали и сами горожане. Они общались с художниками на площадке дома рекламы "Клякса", где базировалась мастерская творческой группы, а также на презентации работ на оз. Алебашево.