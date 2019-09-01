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Для жителей Антипино организуют выездной прием по пенсионным вопросам

Общество, 08:06 12 сентября 2019

ПФР | Фото: ПФР

Мобильная клиентская служба управления Пенсионного фонда России в Тюмени откроется в мкрн Антипино 27 сентября, сообщает ведомство.

Встреча пройдет на площадке Дома культуры "Поиск" по адресу ул. А. Пушкина, д. 10 с 13 до 15 часов.

Жители микрорайона смогут получить от специалистов консультацию и ответы на вопросы, связанные с получением социальных выплат, о пенсионном обеспечении и т. д. Горожанам также предложат раздаточный материал (буклеты, листовки, флаеры) с полной информацией о ПФР.

Выездные приемы не единственный способ для жителей отдаленных районов и поселков получить вовремя пенсионную услугу.

Пользователи Интернета могут направить свой вопрос через сайт Пенсионного фонда. Кроме того, через портал электронных услуг ПФР можно узнать, об уже сформированных пенсионных правах, подать заявление о назначении или перерасчете размера пенсии или изменении способа ее доставки, заказать справочные документы, т.е. получить государственные услуги без очередей и ожидания и даже, не выходя из дома.

Напомним, что для входа на портал гражданам необходимо использовать свою учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Получить консультацию по различным вопросам, входящим в компетенцию ПФР, можно по телефону Единой федеральной консультационной службы Пенсионного фонда России: 8-800-600-44-44 (звонок бесплатный) и по телефону горячей линии управления ПФР по Тюмени: 8(3452) 56-25-00.

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# Антипино , Пенсионный фонд

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